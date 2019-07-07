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Ф'юрі назвав дати наступних боїв і імена суперників

2.4тЧитати матеріал російською

Екс-чемпіон світу за версіями IBF / WBO / WBA в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (28-0-1, 20 КО) розповів, з ким і коли проведе свої наступні поєдинки.

Тайсон Ф'юрі

Тайсон Ф'юрі

Перший бій відбудеться 5 жовтня в Нью-Йорку (США). Суперником британця буде Джаррелл Міллер (23-0-1, 21 КО).

Другий бій відбудеться 22 лютого 2020 року в Лас-Вегасі (США) або Нью-Йорку. Опонент - чемпіон світу за версією WBC Деонтей Уайлдер (41-0-1, 40 КО). Це буде матч-реванш.

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Нагадаємо, в грудні минулого року Деонтей Уайлдер і Тайсон Ф'юрі видали мегафайт, який приніс нічию.

Як повідомляв OBOZREVATEL, свій крайній бій Ф'юрі провів 16 червня, завоювавши титул інтерконтинентального чемпіона Всесвітньої боксерської організації (WBO).

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Особи
Деонтей УайлдерДжаррелл МіллерТайсон Ф'юрі
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