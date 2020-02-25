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25 лютого • оновлено в 10:19
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Ф'юрі може бути крупно оштрафований за дику витівку в бою з Вайлдером

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Тайсон Ф'юрі може залишитися без 33 мільйонів доларів гонорару за бій проти Деонтея Вайлдера через те, що в одному з моментів вирішив спробувати на смак кров свого суперника.

"Ходять чутки, що Спортивна комісія штату Невада притримує весь 33-мільйонний гонорар Ф'юрі за те, що він "злизував і пробував на смак" кров Вайлдера в поєдинку між ними", – написав промоутер Рік Міріджіан у себе в Twitter.

Тайсон Ф'юрі

Тайсон Ф'юрі

Нагадаємо, що матч-реванш між британським і американським боксерами відбувся в Лас-Вегасі 22 лютого. Достроковим переможцем бою став Тайсон Ф'юрі після того, як тренер Вайлдера викинув рушник на ринг в сьомому раунді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, виграш поєдинку проти американця дозволив Ф'юрі встановити рекорд світового боксу.

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Тема
реванш Вайлдер – Ф'юрі
Особи
Деонтей Вайлдер Тайсон Ф'юрі
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