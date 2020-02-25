Ф'юрі може бути крупно оштрафований за дику витівку в бою з Вайлдером

Тайсон Ф'юрі може залишитися без 33 мільйонів доларів гонорару за бій проти Деонтея Вайлдера через те, що в одному з моментів вирішив спробувати на смак кров свого суперника.

"Ходять чутки, що Спортивна комісія штату Невада притримує весь 33-мільйонний гонорар Ф'юрі за те, що він "злизував і пробував на смак" кров Вайлдера в поєдинку між ними", – написав промоутер Рік Міріджіан у себе в Twitter.

Тайсон Ф'юрі

Rumor has it that @Tyson_Fury entire $ 33 Million dollar purse is being held up by the Nevada Commison for this "pre bite tasting and licking". @MikeCoppinger check your fucken sources immediately and tell us if this is true 🤷♂️ https://t.co/twdskqk28d - Rick Mirigian (@RGMPROMO) February 23, 2020

Нагадаємо, що матч-реванш між британським і американським боксерами відбувся в Лас-Вегасі 22 лютого. Достроковим переможцем бою став Тайсон Ф'юрі після того, як тренер Вайлдера викинув рушник на ринг в сьомому раунді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, виграш поєдинку проти американця дозволив Ф'юрі встановити рекорд світового боксу.

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