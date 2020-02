Ф'юрі може бути крупно оштрафований за дику витівку в бою з Вайлдером

Тайсон Ф'юрі може залишитися без 33 мільйонів доларів гонорару за бій проти Деонтея Вайлдера через те, що в одному з моментів вирішив спробувати на смак кров свого суперника.

"Ходять чутки, що Спортивна комісія штату Невада притримує весь 33-мільйонний гонорар Ф'юрі за те, що він "злизував і пробував на смак" кров Вайлдера в поєдинку між ними", – написав промоутер Рік Міріджіан у себе в Twitter.

Rumor has it that @Tyson_Fury entire $ 33 Million dollar purse is being held up by the Nevada Commison for this "pre bite tasting and licking". @MikeCoppinger check your fucken sources immediately and tell us if this is true 🤷♂️ https://t.co/twdskqk28d