Ф'юрі категорично оцінив Усика: спортивні підсумки 31 жовтня

Британський суперваговик Тайсон Ф'юрі дебютував у рестлінгу, а також категорично висловився про Олександра Усика.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини четверга, 31 жовтня.

Крім того, футболіст "Шахтаря" Тарас Степаненко скипів після матчу з "Динамо". Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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