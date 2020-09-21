Ф'юрі дав прогноз на бій Усик – Джошуа та звернувся до Ентоні

Олександр Чеканов Бокс 23:57, 21.09.2020

Український боксер Олександр Усик (17-0, 13 КО) стане чемпіоном світу у суперважкій вазі, якщо вийде на ринг проти британця Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО).

Таку думку в інтерв'ю Behind The Gloves висловив володар поясу за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) Тайсон Ф'юрі. При цьому він зазначив, що не вірить в організацію бою Усика та Джошуа.

"Якщо вони будуть битися, то Усик переможе Джошуа, але тримаю парі, що вони не поб'ються. Навіщо це Джошуа? В бою з Усиком він зможе заробити лише 10% від того, що принесе йому поєдинок проти мене. Джошуа, я проткну тебе, як ніж масло. Виходь на ринг, і отримаєш нокаут. А потім поб'єшся з хлопцями простіше. Жодної неповаги до Усика. Він великий боєць, чемпіон у важкій вазі, який стане чемпіоном у супертяжах, якщо битиметься з Джошуа", – наводить слова Ф'юрі BoxingScene.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в команді Олександра Усика вимагають від Ентоні Джошуа проведення чемпіонського бою. При цьому промоутер британця Едді Хірн припустив, що його клієнт відмовиться від одного з поясів, щоб побитися з Ф'юрі, а не Усиком.

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