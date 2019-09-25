Футболіст "Динамо" забив фантастичний гол з 30 метрів

17-річний півзахисник київського "Динамо" Володимир Бражко оформив гол-шедевр у матчі молодіжної першості проти "Ворскли".

На 41-й хвилині полтавчани порушили правила проти київського футболіста. Виконувати удар взявся Бражко, і, незважаючи на те, що до воріт було метрів 30, м'яч, немов радіокерований, влетів у сітку воріт.

Воротар нічого зробити не зміг, а зустріч завершилася з рахунком 3:1 на користь "біло-синіх". OBOZREVATEL пропонує своїм читачам помилуватися цим голом.

Нагадаємо, що київське "Динамо" в гостях обіграло "Маріуполь" у перенесеному матчі 4-го туру чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі. Зустріч на стадіоні "Іллічівець" завершилася з рахунком 0:1.

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