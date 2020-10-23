Федерація боксу України підтримала росіянина на виборах у міжнародну організацію

Глава Федерації боксу України (ФБУ) Володимир Продивус підтримав свого колегу з Росії Умара Кремльова на виборах президента Міжнародної федерації любительського боксу (AIBA).

Видання "Чемпіон" опублікувало копію відповідного листа, підписаного Продивусом. У ньому глава ФБУ написав, що генеральний секретар федерації боксу Росії є найкращим і найбільш гідним кандидатом на пост президента міжнародної організації.

"Я впевнений, що Умар Назарович Кремльов – найкращий і найдостойніший кандидат на пост президента AIBA, який володіє всіма якостями, щоб бути президентом. Він людина, яка дійсно любить бокс, знає і розуміє цей вид спорту та його проблеми. Він здатний побудувати стратегію розвитку олімпійського боксу і стати гарантом побудови професійного діалогу з Міжнародним олімпійським комітетом. Він продемонстрував, що ключові принципи його роботи будуються виключно на прозорості та чесності, де інтереси спортсменів і тренерів є прерогативою", – вважає Продивус.

Продивус вважає Кремльова найкращим кандидатом на пост президента AIBA чемпіон

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кремльов назвав Василя Ломаченка православним братом і запросив його в Росію, пообіцявши влаштувати йому теплий прийом.