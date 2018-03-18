Фанат в Нью-Йорку зупинив Ломаченка і змусив виконати його прохання: опубліковано відео

Український чемпіон світу у другій напівлегкій вазі за версією WBO Василь Ломаченко (10-1, 8 КО) став учасником курйозного епізоду в Нью-Йорку. Боксера, який разом з батьком і промоутером Егісом Клімасом прямував на бій Гвоздик - Амар зупинив американський фанат і "змусив" зробити з собою селфі.

Шанувальник був настільки шокований тим, що побачив поруч з собою чемпіона, що довго не міг стримати емоцій. Американець постійно повторював "О, чорт!", був дуже схвильований і заспокоївся лише тоді, коли Василь зробив з ним спільну фотографію.

"Обозреватель" пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

Відзначимо, що подібна ситуація відбувається з Ломаченком не перший раз. У грудні минулого року після перемоги в бою за титул чемпіона світу за версією WBO проти Гільєрмо Рігондо, жителі Нью-Йорка змусили українця зробити з ними спільну фотосесію.