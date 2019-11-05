Син Холіфілда ураганним нокаутом за 16 секунд дебютував в профі-боксі

22-річний Еван Холіфілд – син легендарного ексчемпіона світу в двох вагових категоріях Евандера Холіфілда, здобув яскраву дебютну перемогу на професійному рингу.
На вечорі боксу в Лас-Вегасі Холіфілд-молодший просто знищив свого співвітчизника Ніка Вінстеда, який опинився в нокауті вже на 16-й секунді першого раунду.
OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.
Evander Holyfield's son, Evan, just made his pro boxing debut and crushed his opponent 😱- Bleacher Report (@BleacherReport) November 3, 2019
Looking like the real deal.
(via @DAZN_USA ) pic.twitter.com/lhd7TqISeX
Як повідомляв OBOZREVATEL, головним боєм вечора боксу в Лас-Вегасі став поєдинок Сергій Ковальов - Сауль Альварес.
29-річний мексиканець здобув ефектну перемогу над 36-річним представником Росії. Поєдинок завершився в 11-му раунді важким нокаутом.
Пізніше з'явилося відео кращих моментів бою Ковальов - Альварес, а також була опублікована вражаюча статистика ударів зустрічі.
Перед битвою переповнений зал в Лас-Вегасі освистав російського бійця.
Крім того, відразу після нокауту Ковальова госпіталізували в місцеву клініку.
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