Син Холіфілда ураганним нокаутом за 16 секунд дебютував в профі-боксі

22-річний Еван Холіфілд – син легендарного ексчемпіона світу в двох вагових категоріях Евандера Холіфілда, здобув яскраву дебютну перемогу на професійному рингу.

На вечорі боксу в Лас-Вегасі Холіфілд-молодший просто знищив свого співвітчизника Ніка Вінстеда, який опинився в нокауті вже на 16-й секунді першого раунду.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

Evander Holyfield's son, Evan, just made his pro boxing debut and crushed his opponent 😱



Looking like the real deal.



(via @DAZN_USA ) pic.twitter.com/lhd7TqISeX - Bleacher Report (@BleacherReport) November 3, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, головним боєм вечора боксу в Лас-Вегасі став поєдинок Сергій Ковальов - Сауль Альварес.

29-річний мексиканець здобув ефектну перемогу над 36-річним представником Росії. Поєдинок завершився в 11-му раунді важким нокаутом.

Пізніше з'явилося відео кращих моментів бою Ковальов - Альварес, а також була опублікована вражаюча статистика ударів зустрічі.

Перед битвою переповнений зал в Лас-Вегасі освистав російського бійця.

Крім того, відразу після нокауту Ковальова госпіталізували в місцеву клініку.

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