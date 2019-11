Син Холіфілда ураганним нокаутом за 16 секунд дебютував в профі-боксі

22-річний Еван Холіфілд – син легендарного ексчемпіона світу в двох вагових категоріях Евандера Холіфілда, здобув яскраву дебютну перемогу на професійному рингу.

На вечорі боксу в Лас-Вегасі Холіфілд-молодший просто знищив свого співвітчизника Ніка Вінстеда, який опинився в нокауті вже на 16-й секунді першого раунду.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

Evander Holyfield's son, Evan, just made his pro boxing debut and crushed his opponent 😱



Looking like the real deal.



(via @DAZN_USA ) pic.twitter.com/lhd7TqISeX