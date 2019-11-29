Ємельяненко нокаутував Кокляєва в першому раунді

Російський боєць змішаних єдиноборств Олександр Ємельяненко здобув перемогу над пауерліфтером Михаїлом Кокляєвим в найбільш очікуваному бою року в Україні.

Поєдинок відбувся в п'ятницю, 29 листопада, за правилами боксу. Ємельяненко вже у першому раунді приголомшив суперника ударом справа, але дав Михайлу прийти до тями. У кінцівці Олександр провів ударну серію, після чого рефері був змушений зупинити поєдинок.

Ємельяненко – Кокляєв "Євроспорт"

Для обох бійців це був дебют у професійному боксі. Відзначимо, що бій викликав неймовірний ажіотаж, а на арені в Москві зібрався повний зал.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ірландський боєць Конор МакГрегор битиметься з Дональдом Серроне в першому за півтора року поєдинку Абсолютного бійцівського чемпіонату.

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