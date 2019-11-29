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30 листопада • оновлено в 11:20
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Ємельяненко нокаутував Кокляєва в першому раунді

63.4т
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Російський боєць змішаних єдиноборств Олександр Ємельяненко здобув перемогу над пауерліфтером Михаїлом Кокляєвим в найбільш очікуваному бою року в Україні.

Поєдинок відбувся в п'ятницю, 29 листопада, за правилами боксу. Ємельяненко вже у першому раунді приголомшив суперника ударом справа, але дав Михайлу прийти до тями. У кінцівці Олександр провів ударну серію, після чого рефері був змушений зупинити поєдинок.

Ємельяненко – Кокляєв

Ємельяненко – Кокляєв

"Євроспорт"

Для обох бійців це був дебют у професійному боксі. Відзначимо, що бій викликав неймовірний ажіотаж, а на арені в Москві зібрався повний зал.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ірландський боєць Конор МакГрегор битиметься з Дональдом Серроне в першому за півтора року поєдинку Абсолютного бійцівського чемпіонату.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
MMA
Особа
Олександр Емельяненко
Місце
Росія Москва
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Муркин Шура
Муркин Шура
Им надо глину месить...!)))
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1
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Livesey David
Livesey David
Дурь.
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1
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хозяин мокшей хозяин мокшей
хозяин мокшей хозяин мокшей
Livesey David, gblfh
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