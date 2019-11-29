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30 листопада • оновлено в 10:45
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Ємельяненко – Кокляєв: дивитися онлайн відео бою

224.4т
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У Москві в п'ятницю, 29 листопада, пройшов бійцівський турнір "Битва стихій", головною подією якого був поєдинок Олександра Емельяненка та відомого пауерлифтера Михайла Кокляева.

Бій проходив за правилами боксу і тривав один раунд. Шоу на "ВТБ-арені" в столиці Росії почалося 21:40 за київським і о 22:40 за московським часом.

Ємельяненко – Кокляєв

Ємельяненко – Кокляєв

fighttime.ru

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Кокляєв – Ємельяненко: прогноз букмекерів на найочікуваніший бій року в Росії

На церемонії зважування Михайло Кокляєв був на 20 кг важчим за свого суперника, показавши на вагах 134 кг. Вага Олександра Емельяненко склала 113,5 кг. Переможець отримає один мільйон рублів, а той, хто програв – 500 тисяч.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зірка Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Конор МакГрегор дізнався суперника по бою 18 січня.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
MMA
Особа
Олександр Емельяненко
Місце
Росія Москва
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