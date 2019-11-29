Ємельяненко – Кокляєв: дивитися онлайн відео бою

У Москві в п'ятницю, 29 листопада, пройшов бійцівський турнір "Битва стихій", головною подією якого був поєдинок Олександра Емельяненка та відомого пауерлифтера Михайла Кокляева.

Бій проходив за правилами боксу і тривав один раунд. Шоу на "ВТБ-арені" в столиці Росії почалося 21:40 за київським і о 22:40 за московським часом.

Ємельяненко – Кокляєв fighttime.ru

На церемонії зважування Михайло Кокляєв був на 20 кг важчим за свого суперника, показавши на вагах 134 кг. Вага Олександра Емельяненко склала 113,5 кг. Переможець отримає один мільйон рублів, а той, хто програв – 500 тисяч.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зірка Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Конор МакГрегор дізнався суперника по бою 18 січня.

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