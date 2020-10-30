Ємельяненко дав прогноз на бій Усик – Чісора

Знаменитий російський боєць змішаних єдиноборств (ММА) Олександр Ємельяненко висловив впевненість в тому, що Олександр Усик нокаутує Дерека Чісору в бою 31 жовтня.

Про це він заявив в коментарі "Всепроспорт". На думку росіянина, поєдинок завершиться ближче до середини достроковою перемогою українця.

"Дехто каже, що сили в ударі Усику не вистачає. Я не згоден. З цим у нього все в порядку. Він просто чекає моменту свого, потім "вирішує". Впевнений, що Усик до підготовки підійшов дуже серйозно і вдало провів табір, а ось у Дереку взагалі не впевнений. Думаю, що Усик може нокаутувати в цьому бою, якщо Чісора сильно попре на нього. Не в першому раунді. Звичайно, не в першому і не в другому, але ближче до середини поєдинку. Моя думка тут – дострокова перемога Усика", – сказав Ємельяненко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Дерек Чісора назвав Усика росіянином на пресконференції перед боєм в Лондоні 31 жовтня.