Відомий американський тренер Джеймс Алі Башир, яка пропрацював 5 років з українцем Олександром Усиком, і який раніше тренував Володимира Кличка, був побитий в США.

На американця напав невідомий під час церемонії зважування його підопічної Івани Хабазін (20-3, 7 КО) перед боєм з американкою Клариссою Шилдс (9-0, 2 КО).

Башир посварився з командою Шилдс, потім його вдарили ззаду. Особа нападника поки не встановлена. У Башира переломи лицьових кісток, його доставили в лікарню, 6 жовтня, він перенесе операцію.

TMZ

TMZ

TMZ

TMZ

Інцидент спонукав WBC скасувати бій Хабазін - Шилдс.

"WBC рішуче засуджує будь-який акт насильства в будь-якiй події, яка пов'язана з нашим спортом, і особливо жахливу атаку, яка мала місце після офіційної церемонії зважування", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 жовтня претендент на титул чемпіона світу американець вірменського походження Ванеса Мартиросян, який недавно завершив кар'єру, потрапив в поліцію. Колишнього боксера арештували за звинуваченням у домашньому насильстві,

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