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6 жовтня • оновлено в 18:07
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Екстренера Усика і Кличка жорстко побили, зламавши обличчя - опубліковано відео і фото

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Відомий американський тренер Джеймс Алі Башир, яка пропрацював 5 років з українцем Олександром Усиком, і який раніше тренував Володимира Кличка, був побитий в США.

На американця напав невідомий під час церемонії зважування його підопічної Івани Хабазін (20-3, 7 КО) перед боєм з американкою Клариссою Шилдс (9-0, 2 КО).

Башир посварився з командою Шилдс, потім його вдарили ззаду. Особа нападника поки не встановлена. У Башира переломи лицьових кісток, його доставили в лікарню, 6 жовтня, він перенесе операцію.

Екстренера Усика і Кличка жорстко побили, зламавши обличчя - опубліковано відео і фото

TMZ

Екстренера Усика і Кличка жорстко побили, зламавши обличчя - опубліковано відео і фото

TMZ

Екстренера Усика і Кличка жорстко побили, зламавши обличчя - опубліковано відео і фото

TMZ

Екстренера Усика і Кличка жорстко побили, зламавши обличчя - опубліковано відео і фото

TMZ

Інцидент спонукав WBC скасувати бій Хабазін - Шилдс.

"WBC рішуче засуджує будь-який акт насильства в будь-якiй події, яка пов'язана з нашим спортом, і особливо жахливу атаку, яка мала місце після офіційної церемонії зважування", - йдеться в повідомленні.

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Особа
Джеймс Алі Башир
Місце
США
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
только крысы нападают сзади такие как росия
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филипп филипыч
филипп филипыч
Кожедуб ruslan, не поворачиввйся задом. береги его))
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