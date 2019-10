Відомий американський тренер Джеймс Алі Башир, яка пропрацював 5 років з українцем Олександром Усиком, і який раніше тренував Володимира Кличка, був побитий в США.

На американця напав невідомий під час церемонії зважування його підопічної Івани Хабазін (20-3, 7 КО) перед боєм з американкою Клариссою Шилдс (9-0, 2 КО).

Башир посварився з командою Шилдс, потім його вдарили ззаду. Особа нападника поки не встановлена. У Башира переломи лицьових кісток, його доставили в лікарню, 6 жовтня, він перенесе операцію.

