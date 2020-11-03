Екстренер Усика дав пораду українцю після бою з Чісорою

Колишній наставник Олександра Усика Джеймс Алі Башир залишився незадоволений роботою кута нашого співвітчизника в бою проти Дерека Чісори.

В інтерв'ю на YouTube-каналі BWTM Sports & Gaming американець порадив українцеві поміняти тренера. Він вважає, що нашому співвітчизнику не вдасться перемогти Тайсона Ф'юрі або Ентоні Джошуа, якщо все залишиться, як є.

"Якщо раптом Олександр Усик почує це інтерв'ю, то я хотів би дати йому пораду: "Знайди собі тренера, який навчить тебе того, що потрібно робити. У тебе на горизонті поєдинки проти Ентоні Джошуа та Тайсона Ф'юрі". Я завжди говорив, що Усик їх переможе, але після бою з Чісорою я в цьому вже не впевнений. Уайлдер? Він не вміє боксувати, тому я думаю, що Олександр переміг би. Права рука Деонтея? Він так довго замахується перед ударом, що весь світ може це прочитати, тому цього можна уникнути", – заявив Башир.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше промоутер Едді Хірн прокоментував поєдинок Усика проти Чісори, сказавши, що українця "розривали, як ганчір'яну ляльку".