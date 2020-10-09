Екстренер Кличка розповів, про що може шкодувати Володимир після бою з Джошуа

Колишній тренер Володимира Кличка Джонатон Бенкс згадав останній бій у кар'єрі легендарного українця проти Ентоні Джошуа в 2017 році.

В інтерв'ю на YouTube-каналі The Doctor Uz Podcast наставник Кличка-молодшого розповів, що багато разів кричав йому, закликаючи добити британця, який побував у нокдауні в шостому раунді поєдинку. Бенкс вважає, що Володимир досі може шкодувати про те, що не прислухався до його слів.

"Я кричав йому: "Добивай, добивай, добивай, добивай!" Напевно, Кличко жалкує про те, що не добив Джошуа. Але в той же час, якщо врахувати те, якою довгою була його кар'єра, той факт, що він закінчив її на ногах, а не на спині, не може не вражати", – заявив екстренер Володимира.

Нагадаємо, що останній бій у кар'єрі легендарного українця закінчився поразкою, технічним нокаутом в 11-му раунді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Бенкс назвав несподівану причину поразки Кличка-молодшого в поєдинку проти Тайсона Ф'юрі.