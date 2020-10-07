Екстренер Кличка назвав несподівану причину поразки Володимира в бою з Ф'юрі

Колишній тренер Володимира Кличка Джонатон Бенкс поділився думкою про поразку свого підопічного в чемпіонському бою з Тайсоном Ф'юрі 2015 року.

Як повідомляє видання klitchko-brothers, Кличко-молодший готувався до бою на своєму покритті, але команда британця наполягла на тому, щоб канвас на рингу замінили на зручніший для Ф'юрі.

"Володимир – ритмічний боєць. Він тренувався на своєму канвасі. Це ніби баскетболіст, який 12 тижнів готувався на асфальті, щоб узяти участь у вуличному турнірі, а потім йому раптово сказали, що змагання пройдуть у приміщенні. Команда Ф'юрі не знала про покриття рингу заздалегідь. Вони прийшли, і сторона "Б" почала диктувати умови. Ф'юрі сказав: "Я не битимуся, якщо ви сьогодні не зміните покриття". І команда Кличка відповіла: "Окей". Вони зробили все, що хотів Ф'юрі, не думаючи про те, що в них був чемпіон", – заявив Бенкс.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимира Кличка запропонували внести до Міжнародної зали слави боксу в 2021 році.