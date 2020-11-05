Екстренер Ф'юрі оцінив перспективи Усика в супертяжах

Колишній тренер і дядько Тайсона Ф'юрі Пітер вважає, що Олександр Усик має всі шанси добре проявити себе в суперважкій вазі після бою з Дереком Чісорою.

В інтерв'ю на YouTube-каналі Boxing Social заявив, що наш співвітчизник може скласти конкуренцію будь-якому з елітних боксерів дивізіону. За словами Пітера Ф'юрі, габарити мають значення, але вони не вирішують все.

"Так, я вважаю, що Усик зможе впоратися з елітними суперваговиками. Ніхто не може чисто пройти весь бій у цьому дивізіоні. Це стосується всіх, не тільки українця. Ми бачили безліч несподіваних результатів і не можемо судити боксерів бій за боєм. Він заслуговує на те, щоб бути в суперважкій вазі, тут його місце. Так, ви можете сказати про те, що габарити мають значення. В якійсь мірі вони впливають, але не на рівень боксера. І не переживайте, Олександр вміє сильно бити", – поділився своєю думкою екстренер британця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Чісора, який програв Усику в поєдинку 31 жовтня, заявив, що Ентоні Джошуа та Тайсон Ф'юрі "з'їдять" українця.