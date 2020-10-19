Екссуперник Ломаченка: вважаю вердикт суддів абсурдним, українець переміг

Колишній суперник Василя Ломаченка Хосе Педраса не погодився з рішенням суддів, які віддали перемогу Теофімо Лопесу в бою за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.

В інтерв'ю виданню BoxingScene пуерториканець заявив, що ніхто з боксерів не володів явною перевагою, і тому поєдинок міг закінчитися внічию. Він вважає, що пасивність Ломаченка в першій половині протистояння стала для нього фатальною.

"Як на мене, рахунки суддів виглядали трохи абсурдними. Я вважаю, що цей бій був дуже близьким, і його виграв Ломаченко. Ми не побачили звичайного Василя, який намагається нав'язати свої умови. У перших раундах він майже нічого не робив, і це могло зіграти з ним злий жарт. Але після шостого і сьомого раунду і до кінця поєдинку все різко змінилося. Ми побачили звичного Лому: більш агресивного", – поділився своєю думкою Педраса.

Нагадаємо, що наш співвітчизник програв Теофімо Лопесу одноголосним рішенням суддів: 116:112, 119:109, 117:111.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії назвали сумним суддівство бою Ломаченко – Лопес.