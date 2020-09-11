Екссуперник Кличка розповів, хто поб'є Усика у супертяжах

Українець Олександр Усик не зможе перемогти британського чемпіона суперважкої ваги Тайсона Ф'юрі.

Таку думку висловив колишній претендент на титул найсильнішого у дивізіоні Денні Вільямс, який у 2004 році програв Віталію Кличку.

"Я вважаю Усика топовим бійцем, але не думаю, що він переможе Тайсона Ф'юрі. Мені здається, що Ф'юрі візьме верх над ним, але Усик поб'є багатьох інших хлопців. Чісору Усик переможе за очками. Як я вже сказав, Олександр здолає більшість боксерів. але мені здається, що він не переможе Тайсона Ф'юрі", – сказав британець в інтерв'ю YouTube-каналу Usachev TV.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українець Олександр Усик вимагає від британця Ентоні Джошуа проведення чемпіонського бою.

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