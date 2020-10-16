Екссуперник Кличка неоднозначно висловився про колір шкіри Джошуа

Михайло Морозов
Михайло Морозов
Бокс
2,1 т.
Кубрат Пулєв (зліва)

Колишній суперник Володимира Кличка Кубрат Пулєв висловився про колір шкіри Ентоні Джошуа перед чемпіонським боєм за титули WBA, IBF і WBO, якими володіє британець.

Як повідомляє видання SkySports, болгарин обговорював сильні сторони свого суперника, відзначивши потужний удар, який є в арсеналі Джошуа. Ще однією перевагою Ентоні, за словами Пулєва, є його "засмага".

"Безперечно, він має неймовірно потужний удар. Інші його сильні сторони? Його засмага краща за мою", – сказав болгарський боксер.

Пулєв є обов'язковим претендентом на пояс IBF після перемоги над Хьюї Ф'юрі в 2018 році. Спочатку поєдинок між ними мав відбутися 20 червня, але був перенесений через пандемію коронавірусу. Тепер Кубрат та Ентоні поб'ються в суботу, 12 грудня, в Лондоні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Пулєв потрапив у секс-скандал, поцілувавши журналістку Дженні Суше під час інтерв'ю, після чого вона заявила, що збирається подати на нього в суд. Пізніше в мережі спливло розпусне відео, на якому журналістка виконує еротичний танець на колінах в одного з членів команди Пулєва.

Ентоні ДжошуаКубрат Пулєв