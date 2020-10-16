Екссуперник Кличка неоднозначно висловився про колір шкіри Джошуа

Колишній суперник Володимира Кличка Кубрат Пулєв висловився про колір шкіри Ентоні Джошуа перед чемпіонським боєм за титули WBA, IBF і WBO, якими володіє британець.

Як повідомляє видання SkySports, болгарин обговорював сильні сторони свого суперника, відзначивши потужний удар, який є в арсеналі Джошуа. Ще однією перевагою Ентоні, за словами Пулєва, є його "засмага".

"Безперечно, він має неймовірно потужний удар. Інші його сильні сторони? Його засмага краща за мою", – сказав болгарський боксер.

Пулєв є обов'язковим претендентом на пояс IBF після перемоги над Хьюї Ф'юрі в 2018 році. Спочатку поєдинок між ними мав відбутися 20 червня, але був перенесений через пандемію коронавірусу. Тепер Кубрат та Ентоні поб'ються в суботу, 12 грудня, в Лондоні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Пулєв потрапив у секс-скандал, поцілувавши журналістку Дженні Суше під час інтерв'ю, після чого вона заявила, що збирається подати на нього в суд. Пізніше в мережі спливло розпусне відео, на якому журналістка виконує еротичний танець на колінах в одного з членів команди Пулєва.