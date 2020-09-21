Екссуперник Кличка готовий замінити Роя Джонса в бою з Тайсоном

Колишній суперник Віталія Кличка Шеннон Бріггс висловив готовність замінити Роя Джонса-молодшого у виставковому бою проти Майка Тайсона.

Нагадаємо, що раніше Джонс-молодший висловив невдоволення перенесенням поєдинку з 12 вересня на 28 листопада і заявив, що може відмовитися від участі в ньому. Бріггс опублікував у себе в Instagram скріншот одного з заголовків у ЗМІ та попросив дати йому шанс замінити легендарного боксера.

"Вони кажуть, що чемпіон почав у чомусь сумніватися. Дай мені шанс тебе замінити. Я теж з Браунсвілля. Я ніколи не тікав і ніколи не буду цього робити", – написав Шеннон.

Шеннон Бріггс готовий замінити Роя Джонса-молодшого в бою проти Тайсона Instagram Шеннона Бріггса

Як повідомляв OBOZREVATEL, букмекери назвали фаворита супербою між Роєм Джонсом-молодшим і Майком Тайсоном.