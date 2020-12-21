Експретендента на титул чемпіона світу звинуватили у вбивстві доньки

52-річного єгипетського ексбоксера Кабарі Салема затримали за підозрою у вбивстві дочки Оли, яке сталося в жовтні 2019 року.

Як повідомляє видання NY Daily News, його знайшли в Кувейті й екстрадували в США через рік переслідування. Салем залишив США відразу після смерті дочки та спробував збити поліцію зі сліду, коли в одному з інтерв'ю розповів, що за нею нібито хтось постійно стежив.

24 жовтня 2019 року тіло Оли було знайдено в одному з парків Стейтен-Айленда (один з п'яти районів Нью-Йорка). Вона була повністю одягнена. Поруч із тілом поліція виявила сліди волочіння. Причиною смерті стало задушення.

Салем є переможцем Африканських ігор в 1991 році й учасником Олімпіад 1992 і 1996 років. Він виступав на професійному рингу з 1997 по 2005 рік. У 2004-му він був претендентом на титул чемпіона світу за версією WBO, але програв у вирішальному поєдинку. На його рахунку 23 перемоги, 12 з яких був здобуті достроково, при 5 поразках.

Єгиптянин відомий завдяки брудному стилю ведення бою. Кабарі наносив суперникам заборонені удари головою. У протистоянні з Ренді Карвером у 1999 році він неодноразово використовав цей прийом, що призвело до смерті американця через два дні після поєдинку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, непереможний боксер потужним нокаутом вибив суперника з рингу.