Екснаречена Кличка, яку знову побив бойфренд, показала фото Володимира з дочкою

Американська актриса Хайден Панеттьєрі, яку знову побив бойфренд, назвала свого екснареченого Володимира Кличка найкращим татом у світі на підписі до фотографії з дочкою Каєю Євдокією.

Як повідомляє видання DailyMail, у себе в Twitter вона виставила два знімки. На першому колишній боксер танцює з дівчинкою, а на другому вона позує з обличчям, розмальованим, як у тигриці.

Володимир Кличко і Хайден Панеттьєрі Mirror

Володимир Кличко з дочкою Daily Mail

Кайа Євдокія Daily Mail

Нагадаємо, що Кличко і Панеттьєрі розпочали стосунки у 2009 році та розійшлися в травні 2011-го. У квітні 2013 року ці вони знову зійшлися, а вже в жовтні оголосили про заручини. У грудні 2014 року у них народилася дочка Кая Євдокія, після чого український боксер і американська актриса остаточно розійшлися, але підтримують дружні стосунки. Зараз Кая живе в Україні разом з Кличком.

Як повідомляв OBOZREVATEL, влітку 2019 року стало відомо про те, що нинішній бойфренд Хайден Панеттьєрі Браян Хікерсон регулярно б'є акторку.

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