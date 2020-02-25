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25 лютого • оновлено в 11:51
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Екснаречена Кличка, яку знову побив бойфренд, показала фото Володимира з дочкою

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Американська актриса Хайден Панеттьєрі, яку знову побив бойфренд, назвала свого екснареченого Володимира Кличка найкращим татом у світі на підписі до фотографії з дочкою Каєю Євдокією.

Як повідомляє видання DailyMail, у себе в Twitter вона виставила два знімки. На першому колишній боксер танцює з дівчинкою, а на другому вона позує з обличчям, розмальованим, як у тигриці.

Володимир Кличко і Хайден Панеттьєрі

Володимир Кличко і Хайден Панеттьєрі

Mirror

Володимир Кличко з дочкою

Володимир Кличко з дочкою

Daily Mail

Кайа Євдокія

Кайа Євдокія

Daily Mail

Нагадаємо, що Кличко і Панеттьєрі розпочали стосунки у 2009 році та розійшлися в травні 2011-го. У квітні 2013 року ці вони знову зійшлися, а вже в жовтні оголосили про заручини. У грудні 2014 року у них народилася дочка Кая Євдокія, після чого український боксер і американська актриса остаточно розійшлися, але підтримують дружні стосунки. Зараз Кая живе в Україні разом з Кличком.

Як повідомляв OBOZREVATEL, влітку 2019 року стало відомо про те, що нинішній бойфренд Хайден Панеттьєрі Браян Хікерсон регулярно б'є акторку.

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Особи
Хайден Панеттьєрі Володимир Кличко
Місце
США
Тег
домашнє насильство
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