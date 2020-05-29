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29 травня • оновлено в 23:10
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Ексдинамівець Алієв програв дебютний боксерський бій: відео найкращих моментів

2.6т
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Знаменитий ексфутболіст київського "Динамо" Олександр Алієв з поразки дебютував на боксерському ринзі.

В межах проекту "Битва" колишній півзахисник збірної України побився з актором Микитою Вакулюком. За регламентом змагань бійцям належало провести трираундовий поєдинок, кожен раунд в якому триває по дві хвилини.

Вакулюк – Алієв

Вакулюк – Алієв

кадр з відео

З перших секунд суперники демонстрували інтенсивні пересування по рингу. При цьому Вакулюк, маючи перевагу в антропометрії, намагався працювати на дистанції, а Алієв шукав щастя в ближньому бою. Олександр в кінцівці першого раунду провів ефектну атаку, але суперник вміло її нейтралізував.

Два наступних раунди пройшли в схожому ключі. Ексфутболіст хоча і був більш активним і видовищним, але поступився Микиті в точності. У підсумки судді віддали Вакулюку перемогу з мінімальною перевагою: 29:28, 29:28, 29:28.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український боєць MMA Аскар Можаров побив російського блогера та отримав виклик на бій.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особа
Олександр Алієв
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