Ексдинамівець Алієв дебютує в боксерському рингу: названі дата і суперник

Михайло Морозов Бокс 16:14, 15.05.2020

29 травня колишній футболіст київського "Динамо" Олександр Алієв вперше вийде на боксерський ринг, щоб битися з актором і моделлю Микитою Вакулюком в рамках п'ятого сезону "Битви".

На офіційній сторінці проекту в Facebook повідомляється, що їхній поєдинок можна буде подивитися 29 травня о 20:00 в прямому ефірі на YouTube-каналі "Битви". Бій пройде за правилами боксу і буде складатися з трьох раундів по дві хвилини.

Український боєць MMA Ярослав Амосов і Олександр Алієв
@ aliev_aleksandr_8

Відзначається, що учасниками проекту є українські блогери, актори, співаки, телеведучі та спортсмени, які протягом чотирьох тижнів проводили щоденні заняття з найкращими тренерами України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Алієв взяв участь у популярному челленджі разом зі своєю дочкою, станцювавши в її платті.

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