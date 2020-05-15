Головна Новини
16 травня • оновлено в 03:32
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини боксу

Ексдинамівець Алієв дебютує в боксерському рингу: названі дата і суперник

7.7т
Читати матеріал російською

29 травня колишній футболіст київського "Динамо" Олександр Алієв вперше вийде на боксерський ринг, щоб битися з актором і моделлю Микитою Вакулюком в рамках п'ятого сезону "Битви".

На офіційній сторінці проекту в Facebook повідомляється, що їхній поєдинок можна буде подивитися 29 травня о 20:00 в прямому ефірі на YouTube-каналі "Битви". Бій пройде за правилами боксу і буде складатися з трьох раундів по дві хвилини.

Український боєць MMA Ярослав Амосов і Олександр Алієв

Український боєць MMA Ярослав Амосов і Олександр Алієв

@ aliev_aleksandr_8

Відзначається, що учасниками проекту є українські блогери, актори, співаки, телеведучі та спортсмени, які протягом чотирьох тижнів проводили щоденні заняття з найкращими тренерами України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Алієв взяв участь у популярному челленджі разом зі своєю дочкою, станцювавши в її платті.

Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!

Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Особа
Олександр Алієв
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
5
8
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Спорт Бокс

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 17 330.

    Вилікувалися: 4473. Померли: 476.

  • У світі захворіли понад 4,5 млн осіб, загинули – майже 305 тисяч.

  • У Києві стався масштабний спалах коронавірусу – в інтернаті захворіла 81 особа.

  • Медики закликали утриматися від поцілунків і сексу після коронавірусу: названий термін.

  • Виявилося, що коронавірус залишається в повітрі навіть після спілкування з безсимптомним хворим.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Godsent
VS
North
Победа Godsent
1.60 Сделать ставку
Giants
VS
x6tence
Победа Giants с форой в -1,5 карты
1.95 Сделать ставку
Nemiga
VS
Syman
Победа Nemiga
1.90 Сделать ставку
Hard Legion
VS
Winstrike
Победа Hard Legion
2,11 Сделать ставку
Movistar Riders
VS
S2V
Победа Movistar Riders с форой в -1,5 карты
1.55 Сделать ставку
Вердер
VS
Байер
Вердер с форой (+1)
1.75 Сделать ставку
Энергетик-БГУ
VS
Динамо Брест
Тотал больше 2.5
1.79 Сделать ставку
Шахтер С
VS
Славия
Обе забьют
2.20 Сделать ставку
БАТЭ
VS
Слуцк
Победа БАТЭ с форой (-1.5)
1.96 Сделать ставку
Динамо Минск
VS
Ислочь
Победа Динамо Минск
1.90 Сделать ставку