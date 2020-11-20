Ексдієтолог Усика: не сподобалася форма Олександра в бою з Чісорою

Колишній дієтолог Олександра Усика Олександр Фока розкритикував фізичну форму українця, в якій він підійшов до бою проти Дерека Чісори.

В інтерв'ю виданню Tribuna він сказав, що не розуміє, чому його експідопічний припинив співпрацю з тренером Валентином Литвинчуком, який зумів добре підготувати Усика до бою проти Мурата Гассієва. На думку дієтолога, Олександр провалив силову підготовку перед поєдинком з Чісорою.

"Особисто мені не сподобалася його форма. Я думаю, що була провалена силова підготовка, до сих пір не можу зрозуміти, чому він попрощався з Валентином Литвинчуком, який показав фантастичний результат роботи з Олександром перед боєм з Гассієвим. У бою з Чісорою Усик важив 97.5 кг, а в бою з Гассієвим – 97 кг. Просто подивіться на нього зовні, порівняйте статистику ударів у двох боях. Олександр інший в рингу не тому, що поруч немає Анатолія Миколайовича (Ломаченка-старшого – Ред.), а тому, що проводиться інша робота в залі з тренером ЗФП (загальної фізичної підготовки – Ред.), якщо він взагалі є. Плюс харчується він, судячи з усього, інакше", – вважає Фока.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дієтолог заявив, що ми більше не побачимо колишнього Василя Ломаченка.