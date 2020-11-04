Ексчемпіона світу з боксу кинули до в'язниці після фото в Instagram

Колишнього чемпіона світу в чотирьох вагових категоріях Едріена Бронера посадили до в'язниці за проявлену неповагу до суду.

Як повідомляє видання Mirror, у 2018 році його визнали винним у справі про сексуальне насильство, в результаті чого боксер мав виплатити потерпілій 830 тисяч доларів. Бронер кілька разів не встигав зробити це у встановлений суддею час, а в минулому місяці він заявив, що не може собі цього дозволити, оскільки у нього є всього 13 доларів.

Після цього Едріен опублікував на своїй сторінці в Instagram фотографію, на якій перед боксером лежить купа грошей.

Фото Бронера з купою грошей Mirror

Це не сподобалося судді, яка відправила його за ґрати, поки він не надасть адвокату потерпілої правдиву інформацію про своє фінансове становище. Сам Бронер заявив, що у нього самого немає грошей, зате є заможні друзі, завжди готові прийти до нього на допомогу.

Відзначимо, що Едріен може стати наступним суперником українського боксера Івана Редкача, який кинув американцеві виклик влітку 2020 року. На своїй сторінці в соціальній мережі наш співвітчизник опублікував відео, на якому б'є грушу із зображенням Бронера, і заявив, що готовий поставити 25 тисяч доларів на те, що нокаутує його в перших шести-семи раундах їхнього поєдинку.

Редкач б'є фото Едрієна Бронера Instagram Івана Редкача

Як повідомляв OBOZREVATEL, Едріен жорстко відповів на парі, запропоноване Редкачем, образивши українця.