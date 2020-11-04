Ексчемпіона світу з боксу кинули до в'язниці після фото в Instagram

Колишнього чемпіона світу в чотирьох вагових категоріях Едріена Бронера посадили до в'язниці за проявлену неповагу до суду.

Як повідомляє видання Mirror, у 2018 році його визнали винним у справі про сексуальне насильство, в результаті чого боксер мав виплатити потерпілій 830 тисяч доларів. Бронер кілька разів не встигав зробити це у встановлений суддею час, а в минулому місяці він заявив, що не може собі цього дозволити, оскільки у нього є всього 13 доларів.

Після цього Едріен опублікував на своїй сторінці в Instagram фотографію, на якій перед боксером лежить купа грошей.

Це не сподобалося судді, яка відправила його за ґрати, поки він не надасть адвокату потерпілої правдиву інформацію про своє фінансове становище. Сам Бронер заявив, що у нього самого немає грошей, зате є заможні друзі, завжди готові прийти до нього на допомогу.

Відзначимо, що Едріен може стати наступним суперником українського боксера Івана Редкача, який кинув американцеві виклик влітку 2020 року. На своїй сторінці в соціальній мережі наш співвітчизник опублікував відео, на якому б'є грушу із зображенням Бронера, і заявив, що готовий поставити 25 тисяч доларів на те, що нокаутує його в перших шести-семи раундах їхнього поєдинку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Едріен жорстко відповів на парі, запропоноване Редкачем, образивши українця.