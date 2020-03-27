Колишній чемпіон світу в першій напівсередній вазі російський боксер Сергій Липинець розповів про ситуацію в американських магазинах в умовах коронавірусу.

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"До магазинів, буває, вишиковується черга. А туалетного паперу взагалі немає. Воду продають тільки одну упаковку на людину", – цитує слова спортсмена інформагентство RT.

Сергій Липинець RT

Він також зазначив, що в'їзд у країну дозволено тільки громадянам США, а ресторани та кафе закриті і працюють виключно на винос. Проте, влада не забороняє людям виходити на вулицю.

"Влада не зобов'язує сидіти вдома... Але на дорогах пробок взагалі немає. Досить багато людей на океані: бігають, катаються на велосипедах", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, США вийшли на перше місце в списку країн з найбільшою кількістю інфікованих коронавірусом.

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