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26 січня • оновлено в 13:20
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Ексчемпіон світу з боксу знайдений побитим до напівсмерті

2.1т
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Колишній чемпіон світу з боксу в напівсередній вазі Рікардо Майорга був жорстоко побитий групою невідомих осіб в Манагуа (Нікарагуа).

Рікардо Майорга

Рікардо Майорга

boxingscene.com

Як повідомляє boxingscene.com, 46-річний боксер йшов з магазину додому, коли його спробувала пограбувати невідома група людей.

Рікардо отримав сильний удар тупим предметом по голові. Майоргу, який втратив свідомiсть, продовжили бити на землі.

За словами родичів колишнього боксера, у нього вкрали гроші, годинник, мобільний телефон. Крім того з постраждалого зняли куртку і забрали документи, залишивши лежати без свідомості. Його виявив один з його знайомих і доставив до лікарні.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній чемпіон світу з боксу за версією Всесвітньої боксерської асоціації в першій напівсередній вазі влаштував бійку з перехожим в Лас-Вегасі.

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Автор
Максим Богданов
Місце
Нікарагуа Манагуа
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