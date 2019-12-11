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11 грудня • оновлено в 21:33
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Ексчемпіон світу з боксу жорстким нокаутом повернув титул - опубліковано відео

2.1т
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Відомий японський боксер Ріосуке Іваса (26-3, 16 КО) переміг філіппінця Марлона Тапалеса (33-2, 16 КО) і повернув собі титул "тимчасового" чемпіона світу за версією IBF.

Бій пройшов в Нью-Йорку і завершився достроково. Івасів домінував протягом усього поєдинку і в 11 раунді жорстким ударом відправив опонента на канвас. Марлон встиг піднятися, проте суддя прийняв рішення зупинити зустріч, присудивши перемогу японцеві технічним нокаутом.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

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Раніше японець був повноцінним чемпіоном IBF в своєму дивізіоні, проте в серпні минулого року програв одноголосним рішенням суддів австралійцю Ті Джею Доену (22-1, 16 КО).

Як повідомляв OBOZREVATEL, румунський боксер завдав супернику пару точних ударів в голову, після чого 34-річний опонент вивалився суддям на стіл.

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Автор
Максим Богданов
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