Ексчемпіон світу з боксу жорстким нокаутом повернув титул - опубліковано відео

Відомий японський боксер Ріосуке Іваса (26-3, 16 КО) переміг філіппінця Марлона Тапалеса (33-2, 16 КО) і повернув собі титул "тимчасового" чемпіона світу за версією IBF.

Бій пройшов в Нью-Йорку і завершився достроково. Івасів домінував протягом усього поєдинку і в 11 раунді жорстким ударом відправив опонента на канвас. Марлон встиг піднятися, проте суддя прийняв рішення зупинити зустріч, присудивши перемогу японцеві технічним нокаутом.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

Раніше японець був повноцінним чемпіоном IBF в своєму дивізіоні, проте в серпні минулого року програв одноголосним рішенням суддів австралійцю Ті Джею Доену (22-1, 16 КО).

Як повідомляв OBOZREVATEL, румунський боксер завдав супернику пару точних ударів в голову, після чого 34-річний опонент вивалився суддям на стіл.

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!