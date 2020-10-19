Ексчемпіон світу з боксу з України йде в політику

Михайло Морозов Бокс 18:57, 19.10.2020 Оновлено: 19:07, 19.10.2020

Колишній чемпіон світу в першій напівсередній вазі українець Віктор Постол ухвалив рішення піти в політику.

У себе в Instagram-сторіз боксер опублікував знімок, який свідчить про те, що він став кандидатом у депутати Броварської районної ради за першим округом. Постол представляє інтереси партії "За майбутнє".

Віктор Постол йде в політику
Instagram Віктора Постола

Нагадаємо, що місцеві вибори в Україні пройдуть 25 жовтня.

На рахунку Віктора 31 перемога (12 нокаутом) за трьох поразок у професійній кар'єрі. У 2015-2016 роках він був чемпіоном світу за версією WBC, поки не програв бій Теренсу Кроуфорду. 29 серпня 2020 року наш співвітчизник мав шанс повернути собі чемпіонський титул, але не зміг здолати американця Хосе Раміреса.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в політику пішли колеги Постола – боксери Макс Бурсак, Денис Беринчик і В'ячеслав Узелков. Останній потрапив під кримінальну справу, після того як нагодував людей кашею.

Коментувати
Спорт Бокс

Дивіться також

Суїциди фронтовиків: як зупинити самознищення тих, хто пройшов війну

Опитування Зеленського коштуватиме мільйони доларів: хто заплатить за нову ініціативу президента

Що робити, якщо в лікарні вимагають гроші за лікування COVID-19: Ляшко дав пораду

Поїзд Львів-Київ зупинили через двох неадекватних дівчат: вони бігали голими і кричали. Відео

Нардеп Тарута приховав мільйони, а НАБУ боїться відкрити справу. Розслідування