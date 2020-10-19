Ексчемпіон світу з боксу з України йде в політику

Колишній чемпіон світу в першій напівсередній вазі українець Віктор Постол ухвалив рішення піти в політику.

У себе в Instagram-сторіз боксер опублікував знімок, який свідчить про те, що він став кандидатом у депутати Броварської районної ради за першим округом. Постол представляє інтереси партії "За майбутнє".

Нагадаємо, що місцеві вибори в Україні пройдуть 25 жовтня.

На рахунку Віктора 31 перемога (12 нокаутом) за трьох поразок у професійній кар'єрі. У 2015-2016 роках він був чемпіоном світу за версією WBC, поки не програв бій Теренсу Кроуфорду. 29 серпня 2020 року наш співвітчизник мав шанс повернути собі чемпіонський титул, але не зміг здолати американця Хосе Раміреса.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в політику пішли колеги Постола – боксери Макс Бурсак, Денис Беринчик і В'ячеслав Узелков. Останній потрапив під кримінальну справу, після того як нагодував людей кашею.