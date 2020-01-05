Колишній чемпіон світу в двох вагових категоріях Тімоті Бредлі впевнений, що Ентоні Джошуа (23-1, 22 КО) програє свої чемпіонські пояси WBO, IBF і WBA українцеві Олександру Усику (17-0, 13 КО).

Тімоті Бредлі celebritynetworth.com

"Думаю, що в 2020 році Джошуа залишиться без титулів. У цьому році він програє їх Усику. Зараз Усик обов'язковий претендент за лініє WBO. Спочатку Джошуа переможе Кубрата Пулєва, але потім його перебоксує Усик. У Джошуа не буде поясів", – заявив Бредлі в інтерв'ю Boxingnews24.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Джошуа впевнено переміг мексиканця Енді Руїса (33-1, 22 КО) в бою-реванші і повернув свої чемпіонські пояси.

Незважаючи на те, що Усик є обов'язковим претендентом на бій з Джошуа за титул WBO, першим суперником Ентоні стане Кубрат Пулєв. Цей поєдинок повинен відбутися з більшою часткою ймовірності в квітні.

Якщо Усик проведе бій проти Чісори 7 березня, і цей поєдинок буде значущим в суперважкій вазі, бій Усика проти Джошуа може виявитися призначений на наступне півріччя

Сам британець заявив, що в своєму наступному бою хоче побитися з Олександром Усиком, а не з Пулєвим.

Подивися першим нову відверту фотосесію Світоліної у нас в Telegram!