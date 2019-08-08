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Ексчемпіон світу несподівано завершив кар'єру перед боєм з українцем

1.5т Читати матеріал російською

Колишній чемпіон світу в чотирьох вагових категоріях Едріен Бронер, який повинен був вийти на ринг з українцем Іваном Редкачом, несподівано оголосив про завершення кар'єри.

30-річний американець, який в січні одноголосним рішенням суддів програв легендарному Менні Пакьяо, в соціальній мережі Instagram зізнався, що втомився від боксу.

"Я закінчую кар'єру. Бокс – це спорт одинаків. Я втомився від цього лайна. Дайте мені відпочити", – написав Бронер.

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Публікація від Adrien AB Broner (@adrienbroner)

Відзначимо, що поєдинок Редкач – Бронер було заплановано на жовтень.

Бронер на професійному рингу провів 39 боїв, в яких здобув 33 перемоги і зазнав чотирьох поразок. Американець був чемпіоном світу в другій напівлегкій, легкій, напівсередній і першій напівсередній вазі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик потрапив під новий шквал критики після свого спілкування зі скандальним блогером Анатолієм Шарієм.

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Особа
Іван Редкач
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