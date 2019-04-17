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Екс-тренер збірної України розповів, як Усик "робив клоунів з супертяжів"

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Колишній тренер збірної України з боксу Дмитро Сосновський оцінив перспективи Олександра Усика в суперважкій вазі.

"Якщо спитаєте чи це правильне рішення? То це покаже час, це бокс. Сашко може перемагати зараз любого важковаговика. Він зараз вже за сто кілограм і каже, що бойову зробить 98 кг. Я вперше його возив з вагою 84 кг, коли він виступав у першій важкій вазі. Коли він завойовував ліцензію, то перемагав важковаговиків, які важили по 91 кг і більше. Він робив з них клоунів на турнірі в Італії. В серії WSB ви бачили яких важковаговиків він перемагав", - сказав Сосновський в інтерв'ю 24tv.ua .

Усик і Сосновський

Усик і Сосновський

факти

Наставник передбачає, що якщо Саша буде в хорошій формі і все правильно зробить, то зможе стати чемпіоном в суперважкій вазі.

"Він дуже талановитий боксер, в нього є всі компоненти. Кажуть, що в нього немає накаутуючого удару. Ну немає, але він людей і так "перевертав". Треба розуміти, що не всі боксери нокаутери. Є ще ігровики і темповики. Накаутерами народжуються. "Банка" або є, або немає. В Сані є багато даних та якостей боксера, завдяки яким він може спокійно перекрити відсутність накаутуючого удару. Хоча це бокс, і накаутуючий удар може бути в будь який момент. Він так вимотає швидкістю рук і ніг, що суперники самі попадають. В нього є багато варіантів", - підсумував Сосновський.

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Нагадаємо, що напередодні Дмитро Сосновський закликав припинити діставати Олександра Усика політичними питаннями.

Раніше Сосновський розповів кумедний випадок, який багато років тому стався з Олександром Усиком і дівчиною на зборах перед черговим турніром.

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Особи
Олександр УсикДмитро Сосновський
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