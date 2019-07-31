Екс-чемпіон світу з боксу 6 років ґвалтував дочку: суд виніс вирок

Екс-чемпіон світу в напівсередній вазі Карлос Балдомір (49-16-6, 15 КО) засуджений на 18 років за сексуальне насильство над 14-річною дочкою.

Карлос Балдоміром boxingscene.com

Судом були доведені епізоди насильства над дівчинкою з восьмирічного віку, повідомляє BoxingScene,

Психологи, які працювали з нею, прийшли до висновку, що вона розповіла логічну і зв'язну історію, а не вигадала її.

На Балдоміра заявила в поліцію його екс-дружина - мати жертви насильства. Далі в справу були додані свідчення ще 13 осіб.

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