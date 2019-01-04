Екс-чемпіон світу висловився про перехід Усика в супертяжі

Колишній чемпіон світу за версією Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) в напівсередній вазі Пол Маліньяджі дав свій прогноз щодо переходу українця Олександра Усика з першої важкої ваги у хевівейт.
Італійський боксер оптимістично налаштований щодо зміни вагової категорії абсолютного чемпіона світу.
"Кажуть, що він збирається перейти в хевівейт. Я бачив його особисто, він не маленький. Можливо, він може трохи заповнити суперважкий дивізіон. Він ніколи не буде величезним супертяжем. Але я думаю, він зможе стати пристойних розмірів, щоб конкурувати", - цитує Маліньяджі BoxingScene.
Олександр Усик
instagram.com/usykaa
Відомий боксер вже підібрав Усику перших суперників.
"Напевно, ви хочете побачити його з деякими важковаговиками, які трохи менше за розмірами, але досить потужні. Можливо, Фрес Окендо або Карлос Такам або хтось схожий. Такі поєдинки покажуть, як він буде виглядати в цих боях, чи зможе він перемогти або чи зможе він мати гарний вигляд. Тоді вже можна буде судити, переходити йому в суперважку вагу або повернутися у крузервейт", - поділився своєю думкою італієць.
Пол Маліньяджі
instagram.com/paulmalignaggi
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик захистив всі свої титули в бою проти Тоні Белью 10 листопада в Манчестері. Українець здобув непросту перемогу нокаутом.
Після поєдинку наш боксер прийняв рішення перейти в супертяжі. Зібрані трофеї в крузервейті мотивують його ставити перед собою нові цілі.
Одним з варіантів продовження кар'єри Усика у першій важкій вазі є поєдинок проти непереможеного Андре Уорда. При цьому на бій з американцем претендує не тільки український боксер.
Відомий супертяж Тайсон Ф'юрі не бачить майбутнього Усика в хевівейті. Скандальний британець вважає українського боксера занадто маленьким для цієї вагової категорії.