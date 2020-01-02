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2 січня • оновлено в 10:27
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Єдиний в історії: помер легендарний боксер

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Чотириразовий чемпіон світу в першій важкій вазі Карлос де Леон помер 1 січня 2020 року в місті Буффало, штат Нью-Йорк. Йому було 60 років.

Як повідомляє агентство vringe, пуерториканець почав кар'єру у 1974 році, а у 1980-му став чемпіоном крузервейта за версією WBC після перемоги над Марвіном Кеймелом. Де Леон втратив титул у 1982 році після поразки нокаутом від Есті Гордона, але повернув його вже в наступному році, взявши верх у матчі-реванші. Це дозволило йому стати першим в історії дворазовим чемпіоном дивізіону.

Карлос де Леон

Карлос де Леон

bokser.org

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Варто відзначити, що нікому, крім нього, не вдавалося завоювати титул чемпіона крузервейта чотири рази. Де Леон закінчив кар'єру в 1955 році з показником 53-8-1, 33 КО.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з'явилася інформація про місце проведення наступного бою Василя Ломаченка проти Теофімо Лопеса.

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Колорад Ваня
Колорад Ваня
"начал карьеру в 1974 году", а "закончил карьеру в 1955 году"... дeбилы xoxлoжoпыe
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