Єдиний в історії: помер легендарний боксер

Чотириразовий чемпіон світу в першій важкій вазі Карлос де Леон помер 1 січня 2020 року в місті Буффало, штат Нью-Йорк. Йому було 60 років.

Як повідомляє агентство vringe, пуерториканець почав кар'єру у 1974 році, а у 1980-му став чемпіоном крузервейта за версією WBC після перемоги над Марвіном Кеймелом. Де Леон втратив титул у 1982 році після поразки нокаутом від Есті Гордона, але повернув його вже в наступному році, взявши верх у матчі-реванші. Це дозволило йому стати першим в історії дворазовим чемпіоном дивізіону.

Карлос де Леон bokser.org

Варто відзначити, що нікому, крім нього, не вдавалося завоювати титул чемпіона крузервейта чотири рази. Де Леон закінчив кар'єру в 1955 році з показником 53-8-1, 33 КО.

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