Єдиний, хто може виступати на чемпіонському рівні, – промоутер про повернення Володимира Кличка

Представник K2 Promotions Том Леффлер заявив, що Володимир Кличко є єдиним ветераном, який зміг би виступати на чемпіонському рівні у разі свого повернення в бокс.

"Володимир перебуває в неймовірній формі, незважаючи на те, що не виступає в професіоналах. Він завжди тренується, працює над кардіо, а його тіло виглядає майже так само, як за часів, коли він захищав свої титули... Володимир є єдиним, хто може повернутися в бокс і виступати на чемпіонському рівні. Я би з радістю на це подивився, але остаточне рішення в будь-якому випадку залишається за ним", – цитує слова Леффлера видання BadLeftHook.

Нагадаємо, що свій останній поєдинок 44-річний Кличко провів 29 квітня 2017 року проти британця Ентоні Джошуа. Той бій він програв технічним нокаутом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше легендарному українському боксеру повернули програні чемпіонські пояси.