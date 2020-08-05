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Єдиний, хто може виступати на чемпіонському рівні, – промоутер про повернення Володимира Кличка

Михайло Морозов
Михайло Морозов
Бокс
1,5 т.
Володимир Кличко

Колишній промоутер Володимира Кличка Том Леффлер заявив, що українець все ще може виступати на чемпіонському рівні.

Представник K2 Promotions Том Леффлер заявив, що Володимир Кличко є єдиним ветераном, який зміг би виступати на чемпіонському рівні у разі свого повернення в бокс.

"Володимир перебуває в неймовірній формі, незважаючи на те, що не виступає в професіоналах. Він завжди тренується, працює над кардіо, а його тіло виглядає майже так само, як за часів, коли він захищав свої титули... Володимир є єдиним, хто може повернутися в бокс і виступати на чемпіонському рівні. Я би з радістю на це подивився, але остаточне рішення в будь-якому випадку залишається за ним", – цитує слова Леффлера видання BadLeftHook.

Нагадаємо, що свій останній поєдинок 44-річний Кличко провів 29 квітня 2017 року проти британця Ентоні Джошуа. Той бій він програв технічним нокаутом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше легендарному українському боксеру повернули програні чемпіонські пояси.

Володимир Кличко
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