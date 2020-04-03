Головна Новини
3 квітня • оновлено в 12:18
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини боксу

Едді Хірн придумав, як провести бій Джошуа - Ф'юрі в 2020 році

849
Читати матеріал російською

Промоутер Едді Хірн, який представляє інтереси Олександра Усика, розповів, що Ентоні Джошуа і Тайсон Ф'юрі можуть побитися в 2020 році, якщо Деонтей Уайлдер погодиться зачекати.

Він вважає, що Боб Арум буде не проти перенести поєдинок Джошуа проти Пулєва, щоб провести супербій британця проти Ф'юрі, але останнє слово в цьому випадку може залишитися за Уайлдером.

Едді Хирн

Едді Хирн

"Я думаю, що багато тут залежить від Деонтея Уайлдера. Чи готовий він взяти гроші, щоб трохи почекати (третього бою з Ф'юрі – Ред.). Щоб дізнатися, чи можливий цей варіант, потрібно поговорити з Бобом Арумом та Елом Хейманом", – сказав Хірн в інтерв'ю інформагентству Sky Sports.

Промоутер також додав, що якщо у Джошуа буде один бій у 2020 році, то він хотів би провести його проти найсильнішого суперника – Тайсона Ф'юрі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше авторитетний журналіст видання The Athletic повідомив дату третього бою між Деонтеєм Уайлдером і Тайсоном Ф'юрі.

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!

Читайте всі новини по темі "реванш Вайлдер – Ф'юрі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
реванш Вайлдер – Ф'юрі
Особи
Кубрат Пулєв Олександр Усик Ентоні Джошуа Деонтей Вайлдер Тайсон Ф'юрі Едді Хірн
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Бокс

Коронавірус. Найважливіше

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Карантин в Украине закончится с 1 мая по 1 июня 2020 года
2.00 Сделать ставку
Следующий матч в рамках ATP/WTA состоится с 1-го июня по 31-е июля 2020 года
2.87 Сделать ставку
Леброн Джеймс
VS
Джеймс Харден
Леброн Джеймс наберет больше очков в первом матче после
1.90 Сделать ставку
Почеттино - следующий тренер Манчестер Юнайтед
1.28 Сделать ставку
Virtus.pro
VS
TyLoo
Победа Virtus.pro с форой в -1,5 карты
2,15 Сделать ставку
mousesports
VS
G2
Победа G2
1.85 Сделать ставку
FaZe
VS
OG
Победа OG с форой в +1,5 карты
1.60 Сделать ставку
Apeks
VS
Tricked
Победа Tricked
1.65 Сделать ставку
FATE
VS
Unique
Победа Unique
2,05 Сделать ставку
Evil Genuises
VS
MIBR
Победа MIBR с форой в +1,5 карты
1.75 Сделать ставку