Едді Хірн придумав, як провести бій Джошуа - Ф'юрі в 2020 році

Промоутер Едді Хірн, який представляє інтереси Олександра Усика, розповів, що Ентоні Джошуа і Тайсон Ф'юрі можуть побитися в 2020 році, якщо Деонтей Уайлдер погодиться зачекати.

Він вважає, що Боб Арум буде не проти перенести поєдинок Джошуа проти Пулєва, щоб провести супербій британця проти Ф'юрі, але останнє слово в цьому випадку може залишитися за Уайлдером.

Едді Хирн

"Я думаю, що багато тут залежить від Деонтея Уайлдера. Чи готовий він взяти гроші, щоб трохи почекати (третього бою з Ф'юрі – Ред.). Щоб дізнатися, чи можливий цей варіант, потрібно поговорити з Бобом Арумом та Елом Хейманом", – сказав Хірн в інтерв'ю інформагентству Sky Sports.

Промоутер також додав, що якщо у Джошуа буде один бій у 2020 році, то він хотів би провести його проти найсильнішого суперника – Тайсона Ф'юрі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше авторитетний журналіст видання The Athletic повідомив дату третього бою між Деонтеєм Уайлдером і Тайсоном Ф'юрі.

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