Є Україна: розклад головних боксерських боїв 25 січня

Найближчою неділi 25 січня відбудуться кілька боксерських поєдинків, які заслуговують на увагу всіх уболівальників. Серед боїв - зустріч за титул чемпіона світу і за регіональний титул.

Крім того, в списку боксерів присутній два українця - Арнольд Хегай і Іван Редкач.

Іван Редкач кадр з відео

Халід Яфай (26-2-0, 24 KO) vs Роман Гонсалес (19-0-0, 13 KO)

Арена: Kinshasa, Домініканська Республіка. Бій серед боксерів в першій важкій вазі (до 90,7 кг) за титул чемпіона за версією WBC World.

Стівен Фултон (17-0-0, 8 KO) vs Арнольд Хегай (16-0-1, 10 KO)

Арена: Barclays Center, Бруклін, Нью Йорк, США. Бій за титул чемпіона за версією IBO World серед боксерів у другій найлегшій вазі (до 55,2 кг).

Батиржан Джукембаев (17-0-0, 13 KO) vs Максиміліано Рікардо Верон (12-3-1, 4 KO)

Арена: Montreal Casino, Монреаль, Канада. Бій за титул чемпіона за версією WBC Americas, IBF Inter-Continental серед боксерів в напівсередній вазі (до 66,6 кг).

Джарретт Херд (23-1-0, 16 KO) проти Франсіско Сантана (25-7-1, 12 KO).

Арена: Barclays Center, Бруклін, Нью Йорк, США. Бій серед боксерів в першій середній вазі (до 69,8 кг).

Іван Редкач (23-4-1, 18 KO) vs Денні Гарсія (35-2-0, 21 KO

Арена: Barclays Center, Бруклін, Нью Йорк, США. Бій серед боксерів в напівсередній вазі (до 66,6 кг).

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 червня минулого року Редкач сенсаційно переміг 32-річного екс-чемпіона світу в двох дивізіонах Девона Александера (27-6-1, 14 КО).

На вечорі боксу в Каліфорнії 33-річний уродженець Шостки ефектно нокаутував опонента в 6-му раунді.

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