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"Є плюха": екс-чемпіон світу дав прогноз на бій Гвоздика

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Екс-чемпіон світу з боксу Володимир Сидоренко (22-3-2, 7 КО) вважає, що Олександр Гвоздик (16-0, 13 КО) переможе в поєдинку проти француза Дуду Нгумбу (38-8, 14 КО).

"Є плюха": екс-чемпіон світу дав прогноз на бій Гвоздика

"Гвоздик – дуже технічний боксер. У нього стандартна стійка, але він цікаво боксує. Він дуже складний для своїх суперників. Та й у нього є так звана "плюха" – він може вдарити. Це один з плюсів, за рахунок яких Гвоздик може вийти переможцем. Нгумбу? Шанс є у всіх – що у суперника, що у тебе. Можливо, у когось буде травма під час поєдинку. Це бокс – все може бути. Це не три аматорських раунду, а дванадцять, тому все може трапитися" , - заявив Сидоренко в інтерв'ю Luckypunch.net.

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Нагадаємо, що Олександр Гвоздик проведе добровільний захист титулу в суботу, 30 березня, в Філадельфії (США) на 2300 Arena.

У своєму крайньому поєдинку 1 грудня Гвоздик завоював титул чемпіона світу в напівважкій ваговій категорії за версією WBC, нокаутувавши в 11-му раунді канадця Адоніса Стівенсона.

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Тема
Гвоздик - Нгумбу
Особи
Олександр ГвоздикВолодимир Сидоренко
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