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17 вересня • оновлено в 22:16
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"Є гарні люди": непереможний український боксер висловився про Росію

2.3т Читати матеріал російською

Український чемпіон WBF International в суперважкій вазі Владислав Сіренко (12-0, 11 КО) торкнувся в інтерв'ю політичних питань.

Влад Сіренко

Влад Сіренко

"Хотілося б, щоб спорт був поза політикою. Але це нереально, тому що спорт – це і є політика. В ідеалі ці речі не повинні зв'язуватися. Втім, це мрії, які ніколи не збудуться. Моє ставлення до Росії? Росія – це Росія. Скрізь є гарні і погані люди. У кожній країні і кожній релігії. Тому я не буду говорити, що вся Росія погана. Ті люди, які приходять на нашу землю і воюють проти нас, звичайно, злі. Однак, не всі там розділяють таку точку зору", – цитує Сіренка "Главком".

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Сіренко 23 червня добув 12-ту перемогу на професійному рингу. На вечорі боксу в ПАР 24-річний киянин нокаутував росіянина Дениса Бахтова (39-16, 26 КО).

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Особа
Владислав Сіренко
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Может и есть на расии хорошие люди. Возможно. Допускаю. Но это не имеет никакого значения. Они все враги ! И совершенно похрен какие. Хороший враг должен быть уничтожен точно так же как и плохой. Нужно только помнить, что в этой расйской клоаке все они в одно дерьмо вымазаны. И ни к чему разираться на ком из них какое дерьмо висит. Спрос с этих выродкеов одинаковый
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Кристина Стефанова, Соси глубже.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Levitsky Valery, на вопрос отвечай! С фронта пишешь, петух гамбургский? Или дома в диван пердишь после мамкиных котлет? Уничтожитель нашёлся, лox педальный
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