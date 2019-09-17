"Є гарні люди": непереможний український боксер висловився про Росію

Український чемпіон WBF International в суперважкій вазі Владислав Сіренко (12-0, 11 КО) торкнувся в інтерв'ю політичних питань.

Влад Сіренко

"Хотілося б, щоб спорт був поза політикою. Але це нереально, тому що спорт – це і є політика. В ідеалі ці речі не повинні зв'язуватися. Втім, це мрії, які ніколи не збудуться. Моє ставлення до Росії? Росія – це Росія. Скрізь є гарні і погані люди. У кожній країні і кожній релігії. Тому я не буду говорити, що вся Росія погана. Ті люди, які приходять на нашу землю і воюють проти нас, звичайно, злі. Однак, не всі там розділяють таку точку зору", – цитує Сіренка "Главком".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Сіренко 23 червня добув 12-ту перемогу на професійному рингу. На вечорі боксу в ПАР 24-річний киянин нокаутував росіянина Дениса Бахтова (39-16, 26 КО).

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