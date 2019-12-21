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21 грудня • оновлено в 18:28
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"Є до нього питання": російський чемпіон готовий побитися з Усиком

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Чемпіон світу за версіями WBC і IBF у напівважкій вазі росіянин Артур Бетербієв розповів про те, що хотів зустрітися в рингу з Олександром Усиком, але команда українця йому відмовила.

Росіянин в інтерв'ю "Спорт-Експресу" зізнався, що не поділяє захоплень з приводу успіхів українського боксера.

Артур Бетербієв

Артур Бетербієв

Xsport.ua

"По боксу в мене є до Усика питання. Що на Олімпіаді, що на чемпіонаті світу. Коли був шанс його викликати – я викликав! Усик був абсолютним чемпіоном, я – чемпіоном світу IBF. Мені в той момент запропонували два контракти. Практично однакові. Один від Top Rank, другий – від Едді Хірна, англійського промоутера, який веде справи Усика. Хірну відповідаю: "Якщо гарантуєш бій з Усиком – йду до тебе, підписуємо". Вони взяли тиждень на обміркування – і відмовилися. Може, їм нецікаво було", – згадує росіянин.

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Він також додав, що у випадку з його поєдинком проти Усика був ризик як для нього, так і для українця.

"Я йшов на цей крок, не відчуваючи себе супербоксером. Або суперменом. Не було такого! Просто хотів спробувати. А зараз тема закрита. Відмовилися – ну й добре. Усик якраз йшов у абсолютну категорію. Може, тому бій і не відбувся" , – додав Бетербієв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 жовтня Артур Бетербієв здобув перемогу технічним нокаутом в чемпіонському поєдинку над українцем Олександром Гвоздиком в рамках напівважкої вагової категорії.

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Автор
Денис Карпов
Особи
Артур Бетербієв Олександр Усик
Місце
Росія
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Чан Джеки
Чан Джеки
все дело в том ты то кто .у вас есть мененджеры так что по е.лу ты от усика еще получиш .тока оплати и усе будеть нормально.
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