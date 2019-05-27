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"Є брехнею": в Усика та Ломаченка зробили різку заяву

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Адміністрація офіційних сайтів українських чемпіонів Олександра Усика та Василя Ломаченка звинуватили у брехні засоби масової інформації.

Зокрема, було спростовано участь боксерів в одному з популярних спортивних змагань.

"Прес-служба Василя Ломаченка та Олександра Усика офіційно повідомляють, що Василь Ломаченко та Олександр Усик не планують брати участь в запланованому на 1 червня марафоні в смт Затока (Білгород-Дністровський район). Будь-яка інформація в ЗМІ стосовно участі відомих українських спортсменів є брехнею", – йдеться в заяві представників чемпіонів.

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Жертва Ломаченка нокаутом виграв чемпіонський титул

Як повідомляв OBOZREVATEL, українець Василь Ломаченко орієнтовно 31 серпня проведе об'єднавчий бій з британцем Люком Кемпбеллом. На кону стоятимуть титули нашого співвітчизника і вакантний чемпіонський пояс за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) в легко вазі.

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Особи
Олександр УсикВасиль Ломаченко
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