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13 жовтня • оновлено в 15:04
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"Вилизують Путіну": дзвінок Зеленського Усіку викликав ажіотаж в Росії

2.2т Читати матеріал російською

Дзвінок президента України Володимира Зеленського боксеру Олександру Усику не залишив байдужими фанатів з Росії.

"Вилизують Путіну": дзвінок Зеленського Усіку викликав ажіотаж в Росії

Те, як легко і просто спортсмен спілкується з главою української держави, викликало заздрість у російських любителів боксу.

"Я росіянин. Те, що він сказав мені було приємно. Взагалі Усик, це велика розумниця і я сподіваюся стане Великим Чемпіоном. Хоча і зараз так можна назвати. Він сказав, що служить народу України. Ключове слово народ, а наші медійні особистості і спортсмени в основній масі вилизують одне місце одному товаришеві", - пишуть користувачі (стилістика оригіналу збережена).

"Вилизують Путіну": дзвінок Зеленського Усіку викликав ажіотаж в Росії
"Вилизують Путіну": дзвінок Зеленського Усіку викликав ажіотаж в Росії
"Вилизують Путіну": дзвінок Зеленського Усіку викликав ажіотаж в Росії
"Вилизують Путіну": дзвінок Зеленського Усіку викликав ажіотаж в Росії
"Вилизують Путіну": дзвінок Зеленського Усіку викликав ажіотаж в Росії
"Вилизують Путіну": дзвінок Зеленського Усіку викликав ажіотаж в Росії
"Вилизують Путіну": дзвінок Зеленського Усіку викликав ажіотаж в Росії
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Побитий Усик звернувся до українців - опубліковано відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, Усик (17-0, 13 КО) перемогою технічним нокаутом дебютував в суперважкому дивізіоні. Наш співвітчизник в США легко розібрався з місцевим ветераном Чаззом Уізерспуном (38-4, 29 КО).

Перед боєм українські вболівальники, які прийшли на Wintrust Arena підтримати свого боксера, разом з солістом фантастично виконали гімн нашої країни.

Після поєдинку Олександр прокоментував свій успіх, заявивши що йому довелося понервувати.

Пізніше були опубліковані кращі моменти зустрічі Усик - Візерспун і повний запис бою.

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Читайте всі новини по темі "Усик – Візерспун" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Усик – Візерспун
Особи
Олександр Усик Володимир Зеленський
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
В огороде бузина, а в Кyeве дядька. Зеленский звонил Усику, Путин тут при чем?
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Да ты шо.....Милочки у нас этот бокс смотрело от силы человек 200 )))))))))) Какой жиотаж?????
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