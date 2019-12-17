Джошуа зробив несподівану пропозицію Ф'юрі перед реваншем із Уайлдером

Ентоні Джошуа, який повернув собі титули WBA, WBO і IBF у суперважкій вазі, має намір допомогти Тайсону Ф'юрі в процесі підготовки до поєдинку проти Деонтея Уайлдера.
"Ф'юрі, якщо ти хочеш спарингувати зі мною, то я готовий. У будь-якому випадку, ми проводили спаринги, коли були дітьми. Я можу прилетіти до США і допомогти Ф'юрі підготуватися до бою з Уайлдером", – заявив Джошуа агентству SkySports.
Ентоні Джошуа
Sportbox
Він також додав, що вірить у перемогу свого співвітчизника в поєдинку з американцем і пояснив, чому буде підтримувати британця.
"Якщо чесно, я думаю, що Ф'юрі може побити Уайлдера в їхньому наступному бою. Мені здається, що Тайсон швидше погодиться на поєдинок зі мною. В цьому випадку я хочу перемоги Ф'юрі, я хочу битися", – додав Джошуа.
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