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17 грудня • оновлено в 17:23
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Джошуа зробив несподівану пропозицію Ф'юрі перед реваншем із Уайлдером

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Ентоні Джошуа, який повернув собі титули WBA, WBO і IBF у суперважкій вазі, має намір допомогти Тайсону Ф'юрі в процесі підготовки до поєдинку проти Деонтея Уайлдера.

"Ф'юрі, якщо ти хочеш спарингувати зі мною, то я готовий. У будь-якому випадку, ми проводили спаринги, коли були дітьми. Я можу прилетіти до США і допомогти Ф'юрі підготуватися до бою з Уайлдером", – заявив Джошуа агентству SkySports.

Ентоні Джошуа

Ентоні Джошуа

Sportbox

Він також додав, що вірить у перемогу свого співвітчизника в поєдинку з американцем і пояснив, чому буде підтримувати британця.

"Якщо чесно, я думаю, що Ф'юрі може побити Уайлдера в їхньому наступному бою. Мені здається, що Тайсон швидше погодиться на поєдинок зі мною. В цьому випадку я хочу перемоги Ф'юрі, я хочу битися", – додав Джошуа.

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Теми
WBA WBO
Особи
Ентоні Джошуа Тайсон Ф'юрі Деонтей Уайлдер
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