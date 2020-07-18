Джошуа зіткнувся з Ф'юрі на курорті в Іспанії

Ентоні Джошуа і Тайсон Ф'юрі зустрілися в Марбельї.

Володар титулу WBA, WBO, IBF і IBO у важкій дивізіоні Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО) випадково зіткнувся з чемпіоном WBC в суперважкій вазі Тайсоном Ф'юрі (30-0-1, 21 КО).

Британець розмістив спільний знімок з іспанської Марбельї, підписавши його рядком з композиції американського співака Нелі Даймонда "Sweet caroline", яку часто крутять на боксерських поєдинках.

Джошуа зустрівся з Ф'юрі Instagram Ентоні Джошуа

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ф'юрі заявив, що домовився про поєдинок проти Ентоні Джошуа.

23 лютого Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) переміг в бою-реванші з американцем Деонтеєм Вайлдером (42-1-1, 41 КО) і завоював пояс Всесвітньої боксерської ради (WBC) в суперважкій вазі.

8 грудня минулого року Джошуа (22-1, 21 КО) взяв реванш над мексиканцем Енді Руїсом (33-1, 22 КО) і повернув назад чемпіонські пояси WBA, WBO, IBF, IBO в суперважкій вазі.